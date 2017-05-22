البورصة تواصل الهبوط الحاد مع منتصف تعاملات الإثنين

الأجانب الأكثر شراء.. والعرب والمصريون فى تباينرجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الحادة، الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، تأثرا بقرار البنك المركزي أمس الأحد، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بنسبة 2%.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بشكل متأرجح ب

الأجانب الأكثر شراء.. والعرب والمصريون فى تباين





رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الحادة، الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، تأثرا بقرار البنك المركزي أمس الأحد، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بنسبة 2%.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بشكل متأرجح بنسبة 2.25% إلى 12683 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.32% ليصل إلى 583 نقطة المنتصف.

وبلغت قيمة التداولات مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت المؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدره 242 مليون جنيه و60.5 مليون و3 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 42 مليون جنيه و18 مليونًا و245 مليونًا على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث هبط 148 سهما من إجمالى 176 سهما متداولا، بينما صعد 9 وبقى 19 دون تغير.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، أمس الأحد، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.

يشار إلى أن مؤشرات البورصة أنهت تعاملات جلسة الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بصعود جماعي طفيف حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بشكل متأرجح بنسبة 0.17% إلى 12974 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.01% ليصل إلى 591 نقطة، وصعد المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.08% عند مستوى 1381 نقطة.