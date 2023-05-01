البورصة تواصل المسار الهابط حتى منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية المسار الهابط حتي منتصف تعاملات اليوم الإثنين 1-5-2023، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنحو 1.63%، مسجلا مستوى 17379 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.56%، عند مستوى 3003 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.63% عند 4556 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 196 سهما، ارتفع منهم 13 سهما، فيما تراجع 104 سهما، و استقر 79 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب ، نحو الشراء بصافي قيمة 1.84 مليون جنيه، و 12.68 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 14.53 مليون جنيه.