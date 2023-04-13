البورصة تواصل المسار الصاعد حتي منتصف تعاملات اليوم والرئيسي أعلى 17000 نقطة



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتي منتصف تعاملات اليوم، الخميس 13-4-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.



وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنسبة 1.81% عند مستوي 17043 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للارتفاع بنحو 0.2% عند مستوى 2979 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا، بنحو 0.61%، عند 4493 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 184 سهما، ارتفع منهم 57 سهما، وتراجع 39 سهما، فيما استقر 88 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والاجانب، نحو البيع بصافي قيمة 790 الف جنيه، و 135.75 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 136.54 مليون جنيه.

