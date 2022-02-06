البورصة تواصل الصعود و«EGX30» يستهدف 11800 نقطة

توقع خبراء التحليل الفنى مواصلة مؤشر البورصة الرئيسى “EGX30 ” الصعود على الأجل القريب فى اتجاه 11800 – 12000 نقطة.

وأشاروا إلى أن الأداء الإيجابى لمؤشرات البورصة خلال تعاملات أمس -أول جلسة عقب قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة- جاء متأثرا بأداء أسهم العقارات والبتروكيماويات بالإضافة إلى سهم التجارى الدولى.

وأنهى “EGX30 ” تعاملات أمس مرتفعا 0.44٪ عند 11689 نقطة، وصعد” EGX70 ” للأسهم الصغيرة والمتوسطة ، بنسبة 0.51٪ مسجلا 2174 نقطة، والأوسع نطاقا” EGX100″ بنحو 0.61٪ ليسجل 3212 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم نحو 625.04 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 2.15 مليار، ليسجل 752.06 مليار، مقابل 749.91 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

و شهدت البورصة سيطرة بيعية من المستثمرين المصريين والأجانب، بصافى بيع 11.52 مليون جنيه، و 4.93 مليون على الترتيب، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 16.45 مليون.

وقال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع ” EGX30″ فى بداية تعاملات الأسبوع الجارى، جاء مدعوما بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة مما عزز استمرار موجة الصعود للمؤشر والأسهم.

وأرجع صعود ” EGX30″ إلى الأداء الإيجابى للعديد من الأسهم القيادية، تزامنا مع ارتفاع أحجام التداول، مما يعزز من فرص المؤشر فى اختراق المقاومة الفرعية 11730 نقطة.

وأشار إلى أن اختراق مستوى المقاومة السابق ذكرها تمثل إشارة ايجابية لاتجاه المؤشر نحو 11800 نقطة، ثم 12000.

من جانبه، قال ريمون نبيل عضو الجمعية المصرية المحللين الفنيين إن مؤشرات البورصة أنهت تداولات أمس على أداء إيجابى، إذ ارتفع” EGX30 ” ما يقرب من 51 نقطة، مدعوما بتحركات بقيادة قطاع البتروكيماويات ثم القطاع العقارى وكذلك ارتفاع سهم البنك التجارى الدولى بنحو طفيف.

وأشار إلى أن سهم التجارى الدولي، لايزال فى إطار التحركات العرضية المسيطرة عليه منذ بداية العام الجارى ما بين مستويات 50 إلى 54.5 جنيه.

ورجح أن يعيد السهم التجربة على الحد العلوى للاتجاه العرضى خلال ما تبقى من الشهر الجارى متوقعًا صعود ” EGX30″ محاولا إعادة التجربة على 12070 نقطة على المدى القريب.