البورصة تواصل الصعود.. و«EGX30» يتجاوز 20500 نقطة منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 26-9-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1%، متخطيا مستوى 20500 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.39%، عند مستوى 3827 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.6%، عند 5722 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 195 سهما، ارتفع منهم 73 سهما، فيما تراجع 35 سهما، و استقر 87 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 11.93 مليون جنيه، و98.4 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 110.33 مليون جنيه.