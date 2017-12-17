البورصة تواصل الصعود وتختبر 15 ألف نقطة

منى عبدالباري: يتوقع محللون أن تواصل البورصة المصرية، اتجاهها الصعودى خلال الأسبوع الحالى، وإن كان بوتيرة أبطأ مع اقتراب نهاية العام، وفترة الإجازات محليا وعالميا، لتصل إلى 14800 و 15000 نقطة، بدعم من الإغلاقات الإيجابية للأسبوع الماضى، والانتعاشة التى يشهدها الاقتصاد الكلى على عدة مستويات، والتى

منى عبدالباري:

يتوقع محللون أن تواصل البورصة المصرية، اتجاهها الصعودى خلال الأسبوع الحالى، وإن كان بوتيرة أبطأ مع اقتراب نهاية العام، وفترة الإجازات محليا وعالميا، لتصل إلى 14800 و 15000 نقطة، بدعم من الإغلاقات الإيجابية للأسبوع الماضى، والانتعاشة التى يشهدها الاقتصاد الكلى على عدة مستويات، والتى ستلقى بظلالها على قطاعات السوق المختلفة.

و خلال الأسبوع الماضى، استردت البورصة خسائر الأسبوع الأسبق، لتغلق مؤشراتها على ارتفاع جماعى، بقيادة EGX100 الأوسع نطاقا، والذى صعد %5، تلاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنحو %4.85.

فيما كانت أدنى نسبة صعود من نصيب المؤشر الرئيسى للسوق “EGX30” بنحو %2.7، فيما سجل رأس المال السوقى مكاسب أسبوعية بقيمة 31.7 مليار جنيه، ليغلق عند 820.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 789 مليارًا، الأسبوع السابق.

وارتفعت التداولات خلال الأسبوع الماضى، بنحو 3.4 مليار جنيه، لتصل إلى 8.6 مليار، مقارنة بـ 5.2 مليار، الأسبوع السابق، بينما سجلت تداولات بورصة النيل 16.1 مليون جنيه، واستحوذت الأسهم على %99.24 من التعاملات، مقابل %0.76 للسندات.

وقال تونى كمال، خبير أسواق المال، إن المؤشر الثلاثينى قد يختبر 15000 نقطة الأسبوع الحالى، بعد تسجيله قمة تاريخية جديدة الأسبوع الماضى.

وكان”EGX30″ سجل منتصف تداولات الخميس الماضى، قمة تاريخية جديدة عند 14742.7 نقطة،، قبل أن يقلص مكاسبه فى ختام الجلسة عند 14679.9 بضغط من مبيعات المستثمرين المحليين.

وأرجع “كمال” الصعود المتوقع إلى مواصلة الأسهم القيادية الارتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ من الأسبوع الماضى، وارتفاعات قطاع السياحة فى ضوء الاتفاق الموقع بين القاهرة وموسكو، والذى يقضى بعودة السياحة الروسية لمصر.

وتوقع أن يتحرك سهم البنك التجارى الدولى، صاحب الوزن النسبى الأكبر على المؤشر الثلاثينى بين 78 و 80 جنيها، مقارنة بـ 74.19 جنيه الخميس الماضى، و اتجاه سهم طلعت مصطفى صوب 12 جنيها حتى نهاية العام، فى حال بقائه فوق 10.20 جنيه، وكان السهم أغلق الخميس، عند 10 جنيهات، وسهم “بالم هيلز” نحو 4.60 جنيه، مقارنة بإغلاق 4 جنيهات الأسبوع الماضى.

وقال إن المؤشر السبعينى سيختبر 825 نقطة الأسبوع الحالى، بدعم من أسهم القلعة للاستشارات المالية، و المنتجعات السياحية، و سهم مجموعة “بورتو جروب”، وعامر جروب.

ويرى محمد النجار، رئيس قطاع البحوث فى المروة للسمسرة، أن السوق ستتجه صوب مستويات فوق 14800 نقطة الأسبوع الحالى، بدعم من الأنباء الإيجابية التى شهدها الاقتصاد الكلى، والتى ستدفع قطاع السياحة والقطاعات المساندة له مثل الصناعات الغذائية، والفنادق، والعقارات، للتحسن خلال الفترة المتبقية من العام، مما سينعكس إيجابيًا على مؤشرات السوق.

وكان وزير السياحة الروسى، ماكسيم سوكولوف، أعلن الجمعة الماضية، توقيع بلاده ومصر اتفاقًا، لاستئناف الرحلات المدنية الروسية لمصر.

وشهدت نسب التضخم تراجعًا %5 دفعة واحدة فى نوفمبر الماضى، لتصل إلى %26، مقارنة بنحو %31 فى أكتوبر، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال “النجار” إن موافقة لجنة الصحة فى مجلس النواب، على قانون التأمين الصحى الجديد،الأسبوع الماضى، ستكون لها آثار إيجابية على أسهم القطاع الصحى.

وأكد أن تضافر هذه العوامل، بجانب احتفاظ المؤشر الثلاثينى بمكاسبه السابقة، وبقائه فوق مستويات 14450 نقطة، يؤهله لاختراق 14800 نقطة بنهاية العام الحالى، يتبعها 15570 نقطة فى الربع الأول من العام المقبل.

وتوقع كل من «كمال» و«النجار» مواصلة الأجانب اتجاههم الشرائى الأسبوع الحالى، وإن كان بوتيرة أبطأ من الأسبوع الماضى، نتيجة تحركات بيعية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لإغلاق المراكز المالية المفتوحة بنهاية العام، ولكنها لن تصل إلى حد جنى الأرباح.

وكان نصيب المصريين، من التعاملات الأسبوع الماضى %62.67، و الأجانب نحو %25، بصافى شراء 56.53 مليون جنيه، و العرب %12.34، متجهين للبيع بصافى 10.89 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذ الأفراد على النسبة الأكبر من التعاملات بـ %57.13، و المؤسسات على %42.87 بصافى شراء 219.54 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.