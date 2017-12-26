البورصة تواصل الصعود منتصف تعاملات اليوم 26 ديسمبر

رجب عزالدين



واصلت البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب والمؤسسات المصرية.



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.78% عند مستوى 14959 نقطة ،بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.29% عند مستوى 830 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 438 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والاجنبية للشرائ بصافى قيم تداولات بلغت 42 مليون جنيه و11 مليون جنيه و505 ألف جنيه و2 مليون جنيه و28 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات بلغت 83 مليون جنيه حتى المنتصف



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 89 سهم من إجمالى 166 سهما متداولا،بينما هبط 47 سهم وبقى 30 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب حيث صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.36% عند مستوى 14843 نقطة ،بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.20 % عند مستوى 827 نقطة.