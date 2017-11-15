البورصة تواصل الصعود منتصف تعاملات اليوم

مصطفى طلعت: واصلت مؤشرات البورصة المصرية، صعودها الطفيف الممتد من الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب. وبحلول الساعة 12.30 ظهر اليوم، صعد المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.01% إلى 14134 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 0.82% إلى 77

مصطفى طلعت:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، صعودها الطفيف الممتد من الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب.

وبحلول الساعة 12.30 ظهر اليوم، صعد المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.01% إلى 14134 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 0.82% إلى 774 نقطة، وإمتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا “EGX100” بنسبة 0.63% إلى 1757 نقطة.

يشار إلى ان السوق انهى تعاملات، أمس، على صعود، إذ إرتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.07% عند 14132 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.04% إلى 768 نقطة، وإمتد الإرتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.16% عند 1746 نقطة.