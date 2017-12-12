البورصة تواصل الصعود منتصف تعاملات اليوم 12 ديسمبر

رجب عزالدين:



واصلت المؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجنبية.



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.94% عند مستوى 14562 نقطة ، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.69 % عند مستوى 790 نقطة حتى الساعة 12:00



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 630 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات بلغت 96.5مليون جنيه و83 مليون جنيه على التوالى بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات بلغت 21مليون جنيه و128 مليون جنيه 26مليون جينه و4 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضرعلى معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 97 سهم من إجمالى 154سهما متداولا،بينما هبط 28 وبقى 29 دون تغير.



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب حيث صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.09% عند مستوى 14426 نقطة ، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.99 % عند مستوى 785 نقطة .