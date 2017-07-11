البورصة تواصل الصعود منتصف التعاملات بسبب مشتريات العرب

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية خالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه شرائى للعرب والمؤسسات الأجنبية.وصد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.11% عند مستوى 13642نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61% ليصل إلى 690 نقطة حتى الس

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية خالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه شرائى للعرب والمؤسسات الأجنبية.

وصد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.11% عند مستوى 13642نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61% ليصل إلى 690 نقطة حتى الساعة 12:30.

وبلغت قيمة التداولات 599 جنيها على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات 9 ملايين جنيه و28.5 مليون جنيه و10ملايين جنيه و11 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريية والأجانب للبيع بقيم تداولات قدرها 48 جنيها و10.5 مليون جنيه ومليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 119 سهما من إجمالى 186 سهما متداولا، بينما هبط 42 وبقى 25 دون تغيير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الإثنين على صعود جماعى متباين المستويات لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأفراد المصريين.