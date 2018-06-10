البورصة تواصل الصعود منتصف الأحد والأجانب الأكثر شراء

رجب عزالدين:







واصلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد وسط اتجاه بيعى للأجانب







وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.39% عند مستوى 16145نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.59% عند مستوى 799 نقطة حتى الساعة 12.45







وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 287 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و الأجنبية للبيع للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 31 مليون جنيه ومليون جنيه 23 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 8مليون جنيه و44.5 مليون جنيه و 1 مليون جنيه و294 ألف جنيه على التوالى.







وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 79 سهم من إجمالى 143 سهما متداولا،بينما هبط 16 وبقى 48 دون تغير.







واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على هبوط أغلب مؤشراتها باستنثاء egx30 وسط اتجاه بيعى للمصريين،حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.09 % عند مستوى 15923نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1% عند مستوى 794 نقطة.



