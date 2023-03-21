البورصة تواصل الصعود لأكثر من 3% حتى منتصف تعاملات اليوم

استكملت مؤشرات البورصة المصرية، الصعود القوي حتى منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء 21-3-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنسبة 3.21%، مسجلا مستوى 15402 نقطة.

وواصل مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، الارتفاع بنحو 2.6% عند مستوى 2759 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.67%، عند 4081 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 187 سهما، ارتفع منها 105 أسهم، وتراجع 5 اسهم، فيما استقر 74 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والاجانب، نحو البيع بصافي قيمة 3.52 مليون جنيه، و86.63 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 90.15 مليون جنيه.