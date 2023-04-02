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البورصة تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم والرئيسي يقلص جزءًا من مكاسبه الصباحية

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قلص مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، من مكاسبه الصباحية ليسجل صعودًا بنسبة 0.88%

البورصة تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم والرئيسي يقلص جزءًا من مكاسبه الصباحية
جهاد سالم

جهاد سالم

12:36 م, الأحد, 2 أبريل 23

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، الصعود الجماعي حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد 2-4-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وقلص مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، من مكاسبه الصباحية ليسجل صعودًا بنسبة 0.88% عند مستوى 16563 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.9%، عند مستوى 2832 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.04% عند 4276 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 192 سهما، ارتفع منها 65 سهما، فيما تراجع 22 سهما، واستقر 105 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 25.38 مليون جنيه، و10.86 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 36.24 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

12:36 م, الأحد, 2 أبريل 23