البورصة تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم والرئيسي يقلص جزءًا من مكاسبه الصباحية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، الصعود الجماعي حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد 2-4-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وقلص مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، من مكاسبه الصباحية ليسجل صعودًا بنسبة 0.88% عند مستوى 16563 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.9%، عند مستوى 2832 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.04% عند 4276 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 192 سهما، ارتفع منها 65 سهما، فيما تراجع 22 سهما، واستقر 105 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 25.38 مليون جنيه، و10.86 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 36.24 مليون جنيه.