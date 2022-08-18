البورصة تواصل الصعود في تعاملات منتصف الخميس بدفع مشتريات مصرية وعربية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة الخميس (نهاية الأسبوع)، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.68% عند 10126 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.13%، ليسجل 2164 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.3% مسجلًا 3104 نقطة حتى الساعة 11:45.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 544 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 55 سهمًا من إجمالي 180 متداولة، بينما هبط 38، وبقي 87 دون تغير.

حركة مؤشرات البورصة المصرية من جلسة الأحد إلى الأربعاء

البورصة المصرية

وأغلقت البورصة جلسة الأربعاء، على صعود قوى للمؤشر الرئيسى، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، بحجم تداولات 1.87 مليار جنيه على الأسهم، بينما أغلقت جلسة الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب بحجم تداولات 1.4 مليار جنيه على الأسهم.

كذلك أغلقت جلسة الاثنين على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وحجم تداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم، كما أغلقت جلسة الأحد على أداء متباين بحجم تداولات 1.4 مليار جنيه على الأسهم.

وتوقع خبراء تحليل فنى، فى وقت سابق، سيطرة التحركات الصاعدة على مؤشرات البورصة الأسبوع الحالي، ليستهدف “EGX30” مستويات 10200 نقطة على أن تنتقل إلى مستوى يدور بين 10500- 10600 نقطة.