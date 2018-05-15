البورصة تواصل الصعود في المنتصف.. والمصريون أكثر شراءً

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه شرائى للمصريين.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.70 % عند مستوى 17102 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.87% عند مستوى 855 نقطة.وبلغت قيمة التداولات على

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه شرائى للمصريين.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.70 % عند مستوى 17102 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.87% عند مستوى 855 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 788 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 50.5مليون جنيه و3.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد العرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 3 ملايين جنيه و23.5 مليون جنيه و17 مليون جنيه و10 ملايين جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 81 سهمًا من إجمالى 159 سهمًا متداولًا، وهبط 38 وبقى 40 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.16 % عند مستوى 16984نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.89% عند مستوى 847 نقطة.