البورصة تواصل الصعود في المنتصف والعرب الأكثر شراءً

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه شرائى للعرب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.50 % عند مستوى 17785نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.82% عند مستوى 878نقطة حتى الساعة 12:15و

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه شرائى للعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.50 % عند مستوى 17785نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.82% عند مستوى 878نقطة حتى الساعة 12:15

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 638 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 29 مليون جنيه و18 مليون جنيه و2 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 19 مليون جنيه و390 ألف جنيه و30 مليون على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 97 سهم من إجمالى 158 سهما متداولا،بينما هبط 18 وبقى 43 دون تغير.