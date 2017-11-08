البورصة تواصل الصعود في المنتصف بمشتريات المصريين

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه شرائى للمصريين. وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.75% عند مستوى 14162نقطة ، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.54% عند مستوى 775 نقطة حتى ال

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه شرائى للمصريين.

وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.75% عند مستوى 14162نقطة ، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.54% عند مستوى 775 نقطة حتى الساعة 12:30.

وبلغت قيمة التداولات 796 مليون جنيه على الأسهم فقط.

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 76.5 مليون جنيه و19 مليون جنيه و12 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات 2.5 مليون جنيه و102 مليون جنيه و3 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 105 سهم من إجمالى 171 سهما متداولا،بينما هبط 43 وبقى 23 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والأفراد العرب حيث هبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.11% عند مستوى 14057نقطة ، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.58% عند مستوى 771نقطة.