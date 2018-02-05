البورصة تواصل الصعود في المنتصف بدفع مشتريات المصريين

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتذة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه شرائى للمصريين.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.66% عند مستوى14972 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.46% عند مستوى 861 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتذة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه شرائى للمصريين.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.66% عند مستوى14972 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.46% عند مستوى 861 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وبلغت قيمة التداولات 528 مليون جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 42 مليون جنيه و27 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 3 ملايينن جنيه و53.5 مليون جنيه و12 مليون جنيه ونصف مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 94 سهم من إجمالى 173سهما متداولا،بينما هبط 38 وبقى 41 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية، حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.42% عند مستوى14874 نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.51% عند مستوى 857 نقطة.