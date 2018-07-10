البورصة تواصل الصعود فى المنتصف والمصريون الأكثر شراء

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط اتجاه شرائى للمصريين.وصعد المؤشر الثلاثينى egx30 بنسبة 0.77% عند مستوى 15907 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61% عند مستوى 780 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط اتجاه شرائى للمصريين.

وصعد المؤشر الثلاثينى egx30 بنسبة 0.77% عند مستوى 15907 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61% عند مستوى 780 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 627 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 124.5 مليون جنيه و29 مليونا و8.3 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 97.5 مليون جنيه و9 مليون و 55 مليون على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 91 سهما من إجمالى 160 سهما متداولا،بينما هبط 23 وبقى 46دون تغير.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين،حيث هبط egx30 بنسبة 0.34% عند مستوى 15785 نقطة، كما تراجع egx70 بنسبة 1.18% عند 775 نقطة.