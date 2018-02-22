البورصة تواصل الصعود فى المنتصف بدعم المستثمرين المحليين

مصطفى طلعت واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها الممتد من الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، مع تحول المستثمرين المحليين نحو الشراء، مقابل بيع العرب والأجانب. وارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنحو 0.63% ليصل إلى 15341 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم…

مصطفى طلعت

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها الممتد من الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، مع تحول المستثمرين المحليين نحو الشراء، مقابل بيع العرب والأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 0.63% ليصل إلى 15341 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 0.25% إلى 857 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” نسبة 0.04% ليصل إلى 2047 نقطة.

وتباينت مؤشرات البورصة، بنهاية تعاملات جلسة أمس، وصعد المؤشر الثلاثينى 0.17% إلى مستوى 15244 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.47% عند 854 نقطة، فيما استقر المؤشر الأوسع نطاقاً عند نفس مستوى تداولات الثلاثاء بالقرب من 2047 نقطة.