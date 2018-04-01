البورصة تواصل الصعود صوب 19200 نقطة في الربع الثاني

منى عبدالباري:تستهدف البورصة المصرية الصعود لمستويات 18000 نقطة الشهر الجاري، تصل إلى 19200 نقطة، بنهاية الربع الثاني من العام، وفقا لتقرير صادر عن شركة أمان لتداول الأوراق المالية .وأرجع محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية الارتفاعات المتوقعة إلى مكاسب السوق

منى عبدالباري:

تستهدف البورصة المصرية الصعود لمستويات 18000 نقطة الشهر الجاري، تصل إلى 19200 نقطة، بنهاية الربع الثاني من العام، وفقا لتقرير صادر عن شركة أمان لتداول الأوراق المالية .

وأرجع محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية الارتفاعات المتوقعة إلى مكاسب السوق في الربع الأول والتي تجاوزت مستويات 16 % للمؤشر الرئيسى EGX30 ، وما صاحبها من أرباح لرأس المال السوقى بنحو 149 مليار جنيه.

وبنهاية الربع الأول من العام الحالى، صعد المؤشر الثلاثينى %16.19، إلى مستويات 17450 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة %5.23، عند 871 نقطة.

وشهد رأس المال السوقى ارتفاعات قيمتها 149.2 مليار جنيه من 824.9 مليار جنيه بنهاية 2017، إلى 974.17 مليار جنيه، بصعود حوالى %18.

و قال الأعصر، إن البورصة ستواصل اتجاهها الصاعد هذا الشهر، مدعومة بارتفاع سعر الفائدة الذى يمثل عنصر هاماً فى تسريع خطواتها نحو الارتفاع، بجانب حالة الرواج التي شهدتها منذ مطلع العام.

وقال الأعصر إن السوق تستهدف مستويات 18000 نقطة هذا الشهر، ومستويات 19200 نقطة بنهاية الربع الثاني، مع اضطلاع الأسهم القيادية بدور في هذا الصعود .

وأشار تقرير أمان إلى استهداف سهم بايونيرز مستويات 11 جنيه في شهر إبريل الجاري، مقارنة بمستويات تداول حول 10 جنيهات حاليا، وسهم مجموعة عامر جروب القابضة 0.43 جنيه، مقارنة بمستويات تداول 0.39 جنيه حاليا، وسهم العربية لحليج الأقطان مستويات 7.5 جنيه مقابل 6.5 في الفترة الراهنة، كما رجح تسجيل سهم هيرميس مستويات 27 جنيه خلال الشهر مقارنة بـ 25.9 جنيه حاليا.