«البورصة» تواصل الصعود رغم موافقة «البرلمان» على إرسال قوات إلى «ليبيا»

واصلت البورصة المصرية رحلة التصحيح الصاعدة للجلسة الثالثة على التوالي، بنهاية تعاملات جلسة أمس –الثلاثاء- بصعود جماعى لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك رغم تخوفات البعض من اندلاع حرب فى ليبيا بمشاركة قوات مصرية.

يُذكر أن مجلس النواب قد وافق أمس الأول بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

واختلفت توقعات المحللين الفنيين بشأن تحركات مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بجلسة اليوم –الأربعاء- آخر جلسات الأسبوع، فمنهم من توقع تحركات عرضية للمؤشر أسفل مستوى 10600 نقطة ومنهم من رجح مواصلة الصعود نحو مستويات 10850 نقطة.

وأشاروا إلى أن صعود المؤشر الرئيسى بجلسة أمس –الثلاثاء- كان مدعومًا بتحركات ايجابية لسهم البنك التجارى الدولى CIB الذى صعد بنحو %2.69 مسجلًا 64.2 جنيه، بالإضافة إلى المجموعة المالية هيرمس الذى ارتفع بنحو %1.56 مستقرًا عند 13.67 جنيه.

وصعد مؤشر EGX30 بنسبة %1.71 إلى 10588 نقطة، و«EGX70» بحوالى %2.05 إلى 1475 نقطة، و«EGX100» بنحو %1.94 إلى 2266 نقطة، كما قفز مؤشر «EGX50» بنسبة %1.27 إلى 1778 نقطة، و«EGX30 Capped» بنسبة %1.24 مسجلا 12245 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم بجلسة أمس 1.2 مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة إلى 578.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء، بزيادة قدرها 5 مليارات على إغلاق جلسة الاثنين.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى 6.831 و15.171 مليون جنيه على التوالي، مع صافٍ بيعى للعرب بقيمة 22.003 مليون جنيه، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، فصعد 115 من إجمالى 176، بينما هبط 34، وبقى 27 دون تغيير.

من جهته، قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن السوق بجلسة أمس شهدت حركة تصحيحية صاعدة مؤقتة اصطدمت بمقاومة قوية عند 10600 نقطة، أجبرتها على عدم مواصلة الصعود والبقاء أسفلها.

وأضاف أن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة أمس –الثلاثاء- رغم تفويض البرلمان لرئيس الجمهورية والسماح بإرسال قوات عسكرية الى ليبيا، يأتى فى ظل تصحيح صاعد عقب هبوط المؤشر من مستويات 11200 نقطة إلى 10200 خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ولفت السعيد إلى أن تعاملات جلسة أمس شهدت تحركا إيحابيا لسهم البنك التجارى الدولى CIB -الأكثر وزنًا بالمؤشر EGX30 – مع شراء قوى للأجانب على السهم، حتى الوصول لمستويات المقاومة.

وتوقع تحركا عرضيا لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء آخر جلسات الأسبوع، مرشحًا مؤشر EGX30 للتحرك بين 10450 – 10580 نقطة، بينما رجح تحرك نظيره EGX70 بين 1450 – 1475.

وأشار السعيد إلى أن تسجيل الأجانب صافى شراء بجلسة أمس يُعد ظرفا استثنائيا لا يشير إلى تغيير حقيقى لاستراتيجيتهم بالسوق المحلية، التى تنتهج البيع كخيار مفضل منذ بداية العام.

من جانبه، قال سامح غريب، مدير قسم كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن جلسة أمس شهدت تحركات إيجابية للمستثمرين الأجانب، وتحديدًا فى عمليات شراء على سهم البنك التجارى الدولى CIB، مما ساعد فى صعود المؤشر الرئيسى EGX30.

وأضاف أن أسهم البنك التجارى الدولى والمجموعة المالية هيرمس تحركت بشكل إيجابى فى تعاملات الثلاثاء، لافتًا إلى وجود أسهم كبيرة لم تتحرك بعد صوب الاتجاه الصاعد، منها أسهم قطاع الإسكان.

وتوقع تحرك المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 بشكل صاعد خلال الفترة المقبلة صوب مستوى المقاومة 10850 نقطة.

وأشار غريب إلى أن وضوح واطمئنان البعض من ابتعاد شبح الحرب فى ليبيا عقب تأكيد توافق الرؤى بين الرئيس المصرى ونظيره الأمريكي، فى بقاء الوضع الحالى واللجوء إلى المفاوضات السياسية، ساهم فى استقرار نفوس المتعاملين مما ساعد فى صعود السوق بجلسة أمس.