البورصة تواصل الصعود حتى منتصف تعاملات الإثنين 2 أبريل

مصطفى طلعت:واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها الطفيف الممتد من بداية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، وحتى المنتصف، وسط نشاط لقيم وأحجام التداولات "السيولة".وارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.55% ليصل إلى 17692 نقطة، كما ارتفع مؤشر "egx70" بنحو 0.07% إلى 875 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر "egx100

مصطفى طلعت:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها الطفيف الممتد من بداية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، وحتى المنتصف، وسط نشاط لقيم وأحجام التداولات “السيولة”.

وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.55% ليصل إلى 17692 نقطة، كما ارتفع مؤشر “egx70” بنحو 0.07% إلى 875 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29% إلى 2263 نقطة.

وسجل السوق قيم تداول قدرها 1.2 مليار جنيه على الاسهم فقط، وارتفع 71 سهماً من اجمالي 175 مليون سهم تم التداول عليهم، بينما تراجعت أسعار 57 سهم، واستقرت اسعار 47 سهماً عند نفس مستوياتها.

يذكر أن البورصة أنهت تعاملات أمس على ارتفاع جماعي إذ صعد المؤشر الثلاثيني 0.84% مسجلا مستوى 17595 نقطة، كما ارتفع المؤشر السبعيني 0.55% ليغلق عند 875 نقطة، وصعد المؤشر الاوسع نطاقا بـ 0.84%، ليسجل 2257 نقطة.