البورصة تواصل الصعود حتى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد، حتى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-6-2023 ، تزامنًا مع توجه شرائي للمستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.73%، مسجلا مستوى 17996 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، نحو 0.74%، مسجلا 3557 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، نحو 0.67% عند 5279 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 197 سهما، ارتفع منها 88 سهما، فيما تراجع 32 سهما، واستقر 77 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 51.95 مليون جنيه، و 47.95 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 99.9 مليون جنيه.