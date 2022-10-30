البورصة تواصل الصعود حتى منتصف تعاملات جلسة الأحد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها الجماعية الممتدة منذ مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد وحتى المنتصف بدعم مشتريات المستثمرين الأجانب.

وصعد مؤشر “egx30” بنسبة 1.25% ليصل إلى 11210 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.81% إلى 2259 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.93% إلى 3273 نقطة.

ويرى خبراء سوق المال أن البورصة المصرية ستشهد مزيدًا من الرواج حتى نهاية العام الحالي، وعودة قوية للمستثمرين الأجانب للسوق، عقب التوجه البيعي لمدة أشهر طويلة، بدعم قرار “المركزي” اعتماد سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأخرى وفقًا لقوى العرض والطلب.

وأصدر البنك المركزي الخميس الماضي عدة قرارات، جاء على رأسها اعتماد سعر صرف مرن للجنيه، مما ترتب عليه مكاسب قوية للبورصة، التي أنهت أسبوعها بصعود قياسي للمؤشر الرئيسي” EGX30″ بما يقارب 8% ليغلق على 11027 نقطة، ومكاسب رأسمالية 35 مليار جنيه.

وسجل الأجانب الخميس الماضي صافي مشتريات بنحو 14 مليون جنيه، بنسبة 8.4% من التعاملات، والعرب بقيمة 112.3 مليون بواقع 7.8% بعد استبعاد الصفقات، بينما اتجه المستثمرون المحليون للبيع بصافي 126.2 مليون، بحوالي 83.8% من التداولات.

وسجلت التداولات خلال الأسبوع الماضي، نحو 10.7 مليار جنيه، استحوذت الأسهم على 69.14% بينما كان نصيب السندات 30.86%.