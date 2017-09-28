البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات الخميس

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الخميس- وسط اتجاه وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية والمصرية. وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.99% عند مستوى 13877 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.44% عند مستوى

رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الخميس- وسط اتجاه وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية والمصرية.



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.99% عند مستوى 13877 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.44% عند مستوى 773 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 962 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 30.5 جنيه، و74 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 31 مليون جنيه، و83 مليون جنيه، و3 ملايين جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 116 سهمًا من إجمالى 178 سهما متداولا، بينما هبط 37 وبقى 25 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -أمس الأربعاء- على تباين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والأفراد المصريين، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.27% عند مستوى 13740 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.27% عند مستوى 762 نقطة.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة -أمس الثلاثاء- على صعود خفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأفراد العرب.