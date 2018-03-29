بورصة وشركات

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات الخميس

مصطفى طلعت واصلت مؤشرات البورصة المصرية، صعودها الممتد من بداية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وحتى المنتصف، بدعم شرائي للمستثمرين المصريين والأجانب. وارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بحوالي 0.84% ليصل إلى 17450 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "Egx70" بنسبة 0.99% إلى 871…

29 مارس، 2018 29 مارس، 2018

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مصطفى طلعت

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، صعودها الممتد من بداية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وحتى المنتصف، بدعم شرائي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بحوالي 0.84% ليصل إلى 17450 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “Egx70” بنسبة 0.99% إلى 871 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “Egx100” بحوالي 0.77% إلى 2237 نقطة.

يذكر أن البورصة أنهت تعاملات -أمس- على تباين إذ ارتفع المؤشر الثلاثيني 0.20% عند مستوى 17305 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.72% إلى 863 نقطة، وامتد الهبوط إلى المؤشر الأوسع نطاقاً 0.75% عند 2220 نقطة.

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