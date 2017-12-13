البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات.. والمؤسسات المصرية أكثر شراءً

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف التعاملات، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأفراد العرب والأجانب. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.64% عند مستوى 14684 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.40 % عند مستوى 792 نقطة. و

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف التعاملات، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأفراد العرب والأجانب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.64% عند مستوى 14684 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.40 % عند مستوى 792 نقطة.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 1.5 مليار جنيه تقريباً، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد العرب والأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات بلغت 64.5 مليون جنيه، و8.5 مليون جنيه، و7 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين للبيع، بصافى قيم تداولات بلغت 8 ملايين جنيه و35.5 ملايين جنيه و36.5 مليون جينه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخصر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 64 سهمًا من إجمالى 165 سهمًا متداولًا، بينما هبط 66 وبقى 35 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، أمس الثلاثاء، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجنبية، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.13% عند مستوى 14590 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.50 % عند مستوى 789 نقطة.