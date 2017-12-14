البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- للمؤسسات الأجنبية والأفراد العرب، وسط اتجاه شرائي. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.63% عند مستوى 14743 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسب

رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- للمؤسسات الأجنبية والأفراد العرب، وسط اتجاه شرائي.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.63% عند مستوى 14743 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.94% عند مستوى 807 نقاط.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 856 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب للشراء، بصافى قيم تداولات بلغت 26 مليون جنيه، و14 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات بلغت 11 مليون جنيه، و4 ملايين جنيه، و23.5 مليون جنيه، و1.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخصر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 77 سهمًا من إجمالى 162 سهمًا متداولاً، بينما هبط 53 وبقى 32 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الأربعاء، على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب والمؤسسات المصرية، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.42% عند مستوى 14651 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.37 % عند مستوى 791 نقطة.