البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات

رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات -اليوم الثلاثاء- وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية والمصرية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.17% عند مستوى 15044 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.27% عند مستوى 838 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 308 ملايين جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 1.5 مليون جنيه، و15 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع، بصافى قيم تداولات بلغت 6 ملايين جنيه، و3 ملايين جنيه، و5 ملايين جنيه، و2 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمرعلى معظم الأسهم المتداولة، وصعد 94 سهمًا من إجمالى 163 سهماً متداولاً، بينما هبط 26 وبقى 43 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد -قبل إجازة الإثنين- على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأجنبية، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.01% عند مستوى 15019 نقطة، وصعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.39 % عند مستوى 827 نقطة.