البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات.. والرئيسي يرتفع 0.39%

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات المصرية.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.39% عند مستوى 15101 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.89% عند مستوى 870

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات المصرية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.39% عند مستوى 15101 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.89% عند مستوى 870 نقطة، حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وبلغت قيمة التداولات 591 مليون جنيه تقريباً على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 18.5 مليون جنيه، و7 ملايين جنيه، و10 ملايين جنيه، و 1.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات، قدرها 18.5 مليون جنيه، و18 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 76 سهمًا من إجمالى 163 سهمًا متداولًا، بينما هبط 42 وبقى 45 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات، جلسة الأربعاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.78% عند مستوى 15042 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.41% عند مستوى 862 نقطة.