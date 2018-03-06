البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات.. والأكثر شراءً الأجانب

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات، جلسة -اليوم الثلاثاء- وسط اتجاه شرائى للأجانب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.54% عند مستوى 15950 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.30% عند مستوى 882 نقطة، حتى الساعة الواحدة ظهر

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات، جلسة -اليوم الثلاثاء- وسط اتجاه شرائى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.54% عند مستوى 15950 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.30% عند مستوى 882 نقطة، حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وبلغت قيمة التداولات مليار جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمصرية والأفراد الأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 118 مليون جنيه، و19 مليون جنيه، و11 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 13 مليون جنيه، و122 مليون جنيه، و13 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 106 أسهم من إجمالى 179 سهمًا متداولًا، بينما هبط 45 وبقى 28 دون تغير.

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.22% عند مستوى 15709 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.22% عند مستوى 875 نقطة.