البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات.. والعرب الأكثر شراءً

مصطفى طلعت
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة من الصباح، وحتى منتصف جلسة تداولات، اليوم الأحد، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب.
وارتفع المؤشر الرئيسي “Egx30” بنسبة 0.99% إلى 14435 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 1.33 % إلى 777 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنحو 1.22% إلى 1832 نقطة.
جدير بالذكر أن مؤشرات السوق تراجعت بشكل جماعي، الأسبوع الماضي، ليغلق المؤشر الرئيسي عند 14295 نقطة، بخسائر 2%، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.5% ليصل إلى 768 نقطة، وامتد الهبوط إلى المؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة 2.23%، عند 1811 نقطة.