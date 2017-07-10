البورصة تواصل الصعود بدفع مشتريات مصرية وعربية

رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم، الإثنين، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعرب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.94% عند مستوى 13468 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.93%، ليصل إلى 686 نقطة حتى المنتصف.



وبلغت قيمة التداولات 599 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات 19 مليون جنيه و6 ملايين جنيه و3 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيم تداولات 17.5 مليون جنيه و7 ملايين جنيه و3.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 105 أسهم من إجمالى 170 سهما متداولا، بينما هبط 40 وبقى 25 دون تغير.



واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الأحد على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب.



وأغلق المؤشر الثلاثيني egx30 هابطا بنسبة0.21% عند مستوى 13342 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1% ليصل إلى 680 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.54% عند مستوى 1554 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.14% عند مستوى 2070 نقطة ليلحق نظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 1.18% عند مستوى 11970 نقطة.