البورصة تواصل الصعود بدفع مشتريات المؤسسات المصرية والعربية

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية، جلسة حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربية. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.95% عند مستوى 13721 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.42% ليصل إلى 749 نق

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، جلسة حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.95% عند مستوى 13721 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.42% ليصل إلى 749 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 829 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 21.5 مليون جنيه، و20.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراج المصريين والعرب والأجانب للبيع، بقيم تداولات قدرها 16 جنيهًا، و19.5 مليون جنيه، و6 ملايين جنيه، و351 ألف جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 117 سهمًا من إجمالى 184 سهما متداولا، بينما هبط 33 وبقى 34 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -أمس الإثنين- على تباين محلوظ بين مؤشراتها وسط وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية.