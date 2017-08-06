البورصة تواصل الصعود بدفع مشتريات المؤسسات المصرية والأجنبية

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة، منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية والمصرية. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1% عند مستوى 13550 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.03% ليصل إلى 718 ن

رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة، منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية والمصرية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1% عند مستوى 13550 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.03% ليصل إلى 718 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 317 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 15 مليون جنيه و20.5 مليون جنيه و1.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 2 مليون جنيه و32.5 مليون جنيه و2.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضرعلى معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 107 أسهم من إجمالى 166 سهما متداولا، بينما هبط 35 وبقى 24 دون تغير. واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة الخميس -نهاية الأسبوع- على صعود جماعى خفيف لمؤشراتها بدفع مبيعات الأفراد المصريين.