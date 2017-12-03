البورصة تواصل الصعود بجلسة المنتصف

رجب عز الدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الطفيف الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعرب.وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30 " بنسبة 0.51% عند 14656 نقطة ، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 " بنسبة 0.36% عند 798 نقطة حتى

رجب عز الدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الطفيف الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30 ” بنسبة 0.51% عند 14656 نقطة ، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 0.36% عند 798 نقطة حتى الساعة 12:00.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 307 مليون جنيه، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات 13 مليون جنيه، و 6 ملايين و3 ملايين و مليونى جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات 752 ألف جنيه و23 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضر و الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، و صعد 72 سهما من إجمالى 159سهما متداولا، بينما هبط 50 وبقى 37 دون تغير.



وتباين أداء مرشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات الأربعاء الماضى، وسط اتجاه بيعى للمصريين، و صعد المؤشر الثلاثيني “egx30 ” بنسبة 0.31% عند 14582 نقطة ، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.86% عند 795 نقطة.

