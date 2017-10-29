البورصة تواصل الصعود بالمنتصف



رجب عزالدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية.



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.42% عند مستوى 14013نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.70% عند مستوى 779نقطة حتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.



بلغت قيمة التداولات 389 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 39 مليون جنيه، و6 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات العربية والأجنبية والأفرد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات 568 ألف جنيه، و4.5 مليون جنيه، و12 مليون جنيه، و28 مليون جنيه على التوالى .



سيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 88 سهم من إجمالى 163سهما متداولا، بينما هبط 43 سهما وبقى 32 سهما دون تغيير.



واختتمت البورصة تعاملات أمس الخميس على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات العربية و المصرية، وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.39% عند مستوى 13955نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.08% عند مستوى 773نقطة.

