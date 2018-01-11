البورصة تواصل الصعود بالمنتصف.. وEGX30 يرتفع 0.39%

مصطفى طلعت واصلت مؤشرات البورصة، حالة الصعود الممتدة من الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس -أخر جلسات الأسبوع. وصعد المؤشر الرئيسي "egx30" حوالي 0.39% إلى 15251 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر بلغ 1.32% إلى 845 نقطة، وإمتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "egx100

مصطفى طلعت

واصلت مؤشرات البورصة، حالة الصعود الممتدة من الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس -أخر جلسات الأسبوع.

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” حوالي 0.39% إلى 15251 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر بلغ 1.32% إلى 845 نقطة، وإمتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنسبة 0.90% إلى 2009 نقطة.

يشار إلى أن البورصة أنهت تعاملات جلسة أمس على صعود طفيف لمؤشراتها، وصعد المؤشر الثلاثيني 0.22% عند 15192 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.35% إلى 834 نقطة، واﻷوسع نطاقًا بنسبة 0.35% عند 1991 نقطة.