البورصة تواصل الصعود بالمنتصف و الأجانب الأكثر شراء

رجب عز الدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود الطفيف منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية الأسبوع، وسط اتجاه شرائى للأجانب.وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 0.57 % عند 16977 نقطة، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.13% عند 900 نقطة حتى الواحدة ظهرا.وبلغت قيم

رجب عز الدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود الطفيف منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية الأسبوع، وسط اتجاه شرائى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.57 % عند 16977 نقطة، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.13% عند 900 نقطة حتى الواحدة ظهرا.

وبلغت قيمة التداولات 1.9 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 12 مليون جنيه، و 118 مليونا على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والمصرية والعربية للبيع بصافى قيم تداولات 23 مليون جنيه و24 مليونا و50 مليونا و33 مليونا على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، و صعد 74 سهما من إجمالى 172سهما متداولا، بينما هبط 57 وبقى 41 دون تغير.