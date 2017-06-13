البورصة تواصل الصعود بالمنتصف والمصريون الأكثر شراء

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه شرائى للافراد المصريين والعرب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.38% إلى 13543 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.69% ليصل إلى 619 نقطة حتى المتصف.

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه شرائى للافراد المصريين والعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.38% إلى 13543 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.69% ليصل إلى 619 نقطة حتى المتصف.

وبلغت قيمة التداولات 780 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد الأجانب للببع بصافى قيم تداولات قدرها 18 مليون جنيه و11 مليون جنيه و38 مليون جنيه و6 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بصافى قيم تداولات 52 مليون جنيه و23 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 67 سهما من إجمالى 162سهما متداولا، بينما هبط 54 وبقى 41 دون تغير.

واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الإثنين، على تباين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.91% إلى 13491 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.5% ليصل إلى 615 نقطة، وكذلك صعد المؤشر “EGX100” الأوسع بنسبة 0.31% عند مستوى 1439 نقطة، وهبط نظيره “EGX50” متساوى الأوزان بنسبة 0.58% عند مستوى 2094 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 1.19% عند مستوى 12295 نقطة.