البورصة تواصل الصعود بالمنتصف والمصريين الأكثر شراء

رجب عزالدين: واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد وسط اتجاه شرائى للمصريين. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.08 % عند مستوى 18377قطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.77% عند…

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد وسط اتجاه شرائى للمصريين.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.08 % عند مستوى 18377قطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.77% عند مستوى 872 نقطة حتى الساعة 12:00.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 446 مليون جنيه تقريبا ، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 36.5 مليون جنيه و1.5 مليون جنيه و29 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 36 مليون جنيه و16.5مليون جنيه و14 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 81 سهم من إجمالى 154 سهما متداولا،بينما هبط 34 وبقى 39 دون تغير.