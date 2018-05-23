البورصة تواصل الصعود بالمنتصف .. والمصريون والعرب الأكثر شراء

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.18% عند مستوى 16688 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.42% عند مستوى 863 نقطة حتى الساعة الو



رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.18% عند مستوى 16688 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.42% عند مستوى 863 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 500 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين و العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيم تداولات 4 ملايين جنيه، و7 ملايين و18 مليونا و6.5 مليون على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بصافى 6 ملايين و30 مليونا على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 88 سهما من إجمالى 168 سهما متداولا، بينما هبط 45 وبقى 35 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين ، حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.73 % عند مستوى 16657نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.08% عند مستوى 859نقطة.