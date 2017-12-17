البورصة تواصل الصعود بالمنتصف.. والمؤسسات العربية أكثر شراءً

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الأحد- وسط اتجاه شرائى للمؤسسات العربية. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.46% عند مستوى 14747 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم

رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الأحد- وسط اتجاه شرائى للمؤسسات العربية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.46% عند مستوى 14747 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.40% عند مستوى 807 نقطة.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 753 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات بلغت 263.5 مليون جنيه، و57 مليون جنيه، و2 مليون جنيه، و19.5 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات بلغت 335 مليون جنيه، و7 ملايين جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 86 سهمًا من إجمالى 160 سهماً متداولاً، بينما هبط 40 وبقى 34 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الخميس، على صعود أغلب مؤشراتها بنسب متباينة باستثناء المؤشر الخمسينى الذى هبط بنسبة 0.11%، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأفراد العرب.