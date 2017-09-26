البورصة تواصل الصعود بالمنتصف.. والمؤسسات المصرية الأكثر شراءً

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.56% عند مستوى 13750 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.65 % عند مستوى 775 نقطة.وب

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.56% عند مستوى 13750 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.65 % عند مستوى 775 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 891 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد العرب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 101 مليون جنيه، و10.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين والأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 17.5 مليون جنيه، و30.5 مليون جنيه، و56.5 مليون جنيه، و7 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 100 سهم من إجمالى 179 سهما متداولا، بينما هبط 51 وبقى 28 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -أمس الإثنين- على صعود تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والأفراد المصريين، وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.49% عند مستوى 13674 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.11 % عند مستوى 770 نقطة.