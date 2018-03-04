بورصة وشركات

البورصة تواصل الصعود بالمنتصف والعرب الأكثر شراءً

مصطفى طلعتواصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها الممتد من الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وذلك بدعم شرائى للمستثمرين العرب.وارتفع المؤشر الرئيسي "EGX30" 0.50% ليصل إلى 15520 نقطة، كما صعد مؤشر "EGX70" بنسبة 0.45% إلى 865 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر "EGX100" بنحو 0
1:47 م, الأحد, 4 مارس 18 1:47 م, الأحد, 4 مارس 18

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مصطفى طلعت

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها الممتد من الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وذلك بدعم شرائى للمستثمرين العرب.

وارتفع المؤشر الرئيسي “EGX30” 0.50% ليصل إلى 15520 نقطة، كما صعد مؤشر “EGX70” بنسبة 0.45% إلى 865 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “EGX100” بنحو 0.20% ليصل إلى 2110 نقطة.

وأنهت مؤشرات السوق تعاملاتها، الأسبوع الماضي، على ارتفاع بدعم مشتريات المستثمرين العرب، وسط أرباح رأسمالية 9 مليارات جنيه، وأنهى المؤشر الرئيسي عند 15443 نقطة، بمكاسب أسبوعية قرب الـ1%.
 

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