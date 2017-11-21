البورصة تواصل الصعود بالمنتصف.. والعرب الأكثر شراءً

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- وسط اتجاه شرائى للعرب والأفراد المصريين. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.67% عند مستوى 13772 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة…

رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- وسط اتجاه شرائى للعرب والأفراد المصريين.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.67% عند مستوى 13772 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.02% عند مستوى 750 نقطة.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 431 مليون جنيه، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين والعرب للشراء، بصافى قيم تداولات بلغت 16 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، و11 مليون جنيه، و12.5 مليون جنيه على التوالى، واتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم 8 ملايين جنيه، و33 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 99 سهمًا من إجمالى 158 سهمًا متداولاً، بينما هبط 37 وبقى 22 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -أمس الإثنين- على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات المصرية، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.45% عند مستوى 13680 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.52% عند مستوى 750 نقطة.