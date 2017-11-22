البورصة تواصل الصعود بالمنتصف.. والعرب أكثر شراءً

مصطفى طلعت واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الأربعاء- وسط اتجاه شرائى لكل من المستثمرين العرب، بالإضافة إلى المصريين باستثناء الأفراد. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.75% عند مستوى 13827 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70

مصطفى طلعت

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الأربعاء- وسط اتجاه شرائى لكل من المستثمرين العرب، بالإضافة إلى المصريين باستثناء الأفراد.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.75% عند مستوى 13827 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.23% عند مستوى 760 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنسبة 1.57 % إلى 1734 نقطة.

يشار إلى أن مؤشرات البورصة انهت تعاملات -أمس الثلاثاء- على تباين، إذ إرتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.33% عند 13725 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01% عند 750 نقطة، وصعد المؤشر اﻷوسع نطاقًا 0.14% عند 1707 نقطة.