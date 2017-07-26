البورصة تواصل الصعود بالمنتصف.. والأجانب الأكثر شراءً

رجب عزالدين صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف، خلال منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.42% عند مستوى 13799 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.06% ليصل إلى 710 نقطة حتى المنتصف. &nb

رجب عزالدين



صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف، خلال منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.42% عند مستوى 13799 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.06% ليصل إلى 710 نقطة حتى المنتصف.



وبلغت قيمة التداولات 483 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات 44 مليون جنيه، و303 آلاف جنيه، و62.5 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 13 مليون جنيه، و85.5 مليون جنيه، و8 ملايين جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 87 سهمًا من إجمالى 173 سهما متداولا، وهبط 55 وبقى 31 دون تغير.



واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة -أمس الثلاثاء- على صعود جماعى خفيف لأغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر الرئيسى الذى هبط بنسبة 0.09% وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والعرب.