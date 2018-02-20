البورصة تواصل الصعود بالمنتصف والأجانب والعرب الأكثر شراء

رجب عزالدين: واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الطفيفة الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط اتجاه شرائى للأجانب والعرب. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.26 % عند مستوى 15197نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.63% عند مستوى 859 نقطة حتى الس

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الطفيفة الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط اتجاه شرائى للأجانب والعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.26 % عند مستوى 15197نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.63% عند مستوى 859 نقطة حتى الساعة 12:45.

وبلغت قيمة التداولات 596 مليون جنيه تقريبا على الأسهم فقط،واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد العرب و الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 50 مليون جنيه و23 مليون جنيه و2 مليون جنيه و19 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 33 مليون جنيه و61 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 77 سهم من إجمالى 169سهما متداولا،بينما صعد 59 وبقى 33 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود طفيف لأغلب مؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.75 % عند مستوى 15158نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.11% عند مستوى 853 نقطة.